6月12日（日本時間）に開幕するサッカー北中米ワールドカップ（W杯）に向け、千葉市内で合宿を行っている日本代表。29日は非公開で練習が行われ、冒頭15分のみ報道陣に公開された。【写真で見る】代表合宿に合流した田中碧この日、MF久保建英（24、ソシエダ）やMF伊東純也（33、ゲンク）、GK鈴木彩艶（23、パルマ）ら10人が合流。31日のアイスランド戦（東京・MUFGスタジアム）に挑むメンバーが全員揃った。練習前に、世界的に人気