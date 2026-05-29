アメリカのトランプ大統領から麻薬対策などをめぐり激しく非難されてきた南米コロンビアで大統領選挙が行われます。強力な麻薬対策などを掲げ、“ミニ・トランプ”と呼ばれる候補が一躍、支持率を伸ばし、激しい選挙戦となっています。陽気な音楽がかかり、楽しむ人々。ライブ会場のようですが。記者「エスプリエジャ候補が姿を現しました。会場は支援者の声で地響きしています。そして、演台は防弾ガラスで全て囲われています」31