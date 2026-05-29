災害時の首都機能の維持などを目的に「副首都」を設置する法案の原案がまとまり、自民党と日本維新の会が29日、法案の審査を始めました。維新・斎藤政調会長：日本の経済と安全保障、防災上のバックアップをしっかりと日本に作っていく政策を実現することを達成したい。法案の原案は、「副首都」を、大規模災害時に東京の首都機能を代わって担うとともに、人口や経済機能の一極集中を是正する「多極分散型経済圏」の中核を担う道府