「エルトゥールル号」の遺物を見る（左から）奈良大の今津節生学長、和歌山県串本町の田嶋勝正町長、トルコの水中考古学者トゥファン・トゥランルさん＝29日午後、串本町役場和歌山県串本町沖で1890年に沈没したオスマン帝国（現トルコ）の軍艦「エルトゥールル号」の木製滑車などの遺物が29日、奈良大での保存処理を終え、串本町に返還された。同町のトルコ記念館で公開する。田嶋勝正町長は「日本とトルコを結ぶ重要な遺物だ。