総務省は２９日、２０２５年の国内の情報通信機器の世帯別保有状況を発表し、スマートフォンの世帯保有率が初めてテレビを上回った。スマホの普及が進む一方で、若者を中心にテレビ離れが進んでいることが背景にある。２５年のスマホの世帯保有率は９１・８％だった。調査が始まった１０年は９・７％だったが、米アップルのｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）の人気などでこの１５年で大きく伸びた。一方、２５年のテレビの世帯保