女優のすみれ（35）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。父で俳優の石田純一（72）と同じファッションのこだわりについて語った。金曜レギュラーのお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」信子から「お父さんがかの有名な純一じゃないですか。だから革靴ははだしで履くっぽい。受け継いでる」との勝手なイメージを振られ、すみれは「〇」の札を掲げてほほ笑んだ。「そう。なんか楽なんですよ