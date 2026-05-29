湿布や痛み止めといったOTC類似薬を使う患者に追加負担を求めるなどの改正健康保険法が、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。【映像】改正健康保険法 成立の瞬間関口参議院議長「よって本案は可決・成立しました」改正法は増大する医療費を抑え、現役世代の社会保険料負担軽減につなげることが狙いです。医療用医薬品のうち市販薬と成分などが同じOTC類似薬について、薬剤費の25％を患者が追加で負担する新