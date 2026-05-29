「ロッテ−阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）両チームのスタメンが発表され、阪神は指名打者に福島が入った。阪神のスタメンは以下の通り。【阪神】１番・二塁中野２番・左翼森下３番・右翼佐藤４番・一塁大山５番・中堅高寺６番・三塁立石７番・ＤＨ福島８番・捕手伏見９番・遊撃熊谷投手高橋