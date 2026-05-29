誰でも最初は分からないことだらけの妊娠・出産。外国でのお産を経験する場合、その不安はさらに大きいものになります。そんな外国人の妊婦さんたちに寄り添い、サポートし続ける日本人女性がいます。外国人から見た日本のお産準備とは。東京・池袋の会議室に集まっているのは出産を間近に控えた妊婦たち。練習しているのは病院に行くタイミングを伝えるための日本語です。ここでは日本で出産する外国人のために、入院・出産に向け