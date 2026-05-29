5月28日、元NHKのアナウンサーで、現在はフリーで活躍する中川安奈が自身のInstagramを更新。脚長ショットを披露し、ファンから驚きの声が寄せられている。《脚を長くみせてくれるとっても優秀なジーンズでした。私服ではあまり着ないビビッドな赤のニットに合わせて》などとつづり、6月4日に放送される生活情報番組『よじごじDays』（テレビ東京系）のロケで、外国人観光客への突撃インタビューを箱根でおこなったことを報告し