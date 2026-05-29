日本ハムの有原航平投手が、３０日の巨人戦（エスコン）に先発する。ＮＰＢ通算９９勝で、１００勝目がかかる一戦となる。日本ハムに復帰した今季は開幕ローテに入ったものの、５試合に先発し１勝４敗、防御率８・２３と状態が上がらず、４回途中８失点でＫＯされた４月２６日のオリックス戦（京セラＤ）を最後に、２軍での調整が続いていた。ファームでは３試合に登板し、前回２３日の２軍ヤクルト戦（鎌ケ谷）では５回４安