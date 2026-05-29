◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）西武は２９日、本拠地・ベルーナドームでＤｅＮＡとの交流戦を戦う。今３連戦は「交流戦シリーズ２０２６―黒獅子奮迅―」として開催され、選手は全身黒を基調としたユニホームを着用する。打線は前日２８日のヤクルト戦（神宮）で攻守にミスが重なり試合途中で懲罰交代となった長谷川信哉外野手が「５番・一塁」で先発出場。この日２９歳の誕生