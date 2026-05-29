◆ファーム・リーグ巨人４―１阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が３安打１打点の活躍を見せた。「６番・中堅」で先発出場。２回１死二塁で左前打を放ち好機を拡大すると、１点を勝ち越した直後の６回２死二塁では中越えの適時二塁打。８回２死一塁でも中前打を放ち、猛打賞をマークした。９回１死一塁では中堅左への打球を好捕し、攻守に躍動した。「左太もも裏の肉離れ」で離脱