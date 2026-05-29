学生３大駅伝第１戦の出雲駅伝（１０月１２日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）主催者は２９日、暑さ対策のため、スタート時間を従来の午後１時５分から午前９時１０分に変更することを発表した。昨年大会では、スタート直前の午後１時に気温が夏日（２５度）を超える２６・８度に達した。主催者は「近年、競技の時間帯に気温が２５度を超える状況となっています。そのため、給水所の増設など熱中症対策を行ってきましたが