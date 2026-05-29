ＤｅＮＡの高卒３年目左腕・武田陸玖（りく）投手が、３０日の西武戦（ベルーナＤ）でプロ初先発する。武田は山形中央高から２３年ドラフト３位でＤｅＮＡに入団。当初は外野手兼任の「投打二刀流」を目指していたが、昨季終盤からは投手に専念している。昨年１０月１日のヤクルト戦（横浜）で、リリーフでプロ初登板初勝利。今回が初めての先発登板となる。２９日の西武戦試合前の練習に合流した武田は「去年の（初勝利の