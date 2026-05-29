◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）広島の小園海斗内野手が「６番・三塁」で４戦ぶりにスタメン復帰した。２４日・中日戦（バンテリンＤ）で途中交代を命じられて以降、３戦連続で代打起用が続いていた。この日に１軍昇格したサンドロ・ファビアン外野手は「７番・左翼」に入り、ＤＨはエレフリス・モンテロ内野手を起用した。坂倉将吾捕手は９日・ヤクルト戦（マツダ）以来の