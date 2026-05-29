本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。米データ会社は、大谷が残したデータに「クレイジー」と仰天していた。初回先頭の大谷は、相手先発・菅野のフォーシームを豪快に打ち返し、バックスクリーンへの一発で、自身を援護した。投手としては、制球に苦