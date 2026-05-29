期間限定バーガーや、キャラクターをフィーチャーしたおもちゃ付きセットでたびたび話題を集める【マクドナルド】。そんなマクドナルドのオリジナルキャラクターをカップに採用した、「期間限定シェイク」にフォーカス。親しみやすい表情のキャラクターとちょっぴりレトロな雰囲気のデザインのカップに入った「マックシェイク®」は、爽やかな味が楽しめる様子。5月下旬まで