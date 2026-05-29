岐阜県内を走る、赤字が続くローカル線・名鉄広見線の一部区間が廃線の見通しとなりました。地元への影響を心配する声が上がっています。 田園地帯をのんびりと走る名鉄広見線。開通から100年以上の歴史を持つローカル線です。 このうち、新可児駅から御嵩駅までの7.4kmの区間で議論されていたのが「存続か廃線か」。 背景にあるのは、利用者の減少です。 30年ほど前に年間200万人を超えた利用者は