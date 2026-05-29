◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人は２９日、日本ハム戦のスタメンを発表した。２５日に育成から支配下昇格を果たしたフリアン・ティマ外野手が「８番・一塁」でプロ初スタメン。大城卓三捕手が「５番・ＤＨ」に入り、岸田行倫捕手が先発マスクをかぶる。丸佳浩外野手が３番で出場し、坂本勇人内野手はベンチスタートとなった。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１