アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌がプライベートショットを公開し話題になっている。鎮西は２９日までに更新した、自身のインスタグラムに「君と目があったとき？」とつづり、カフェでのショットをアップ。黒ぶちメガネをかけて、飲み物を片手に持った姿を披露した。この投稿にファンからは「かわちぃ」「茶髪もかわいいね」「スマイルが眩（まぶ）しい」「おすずの茶髪いいね！」「