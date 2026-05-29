映画好きの著名人がミニシアターで出会った「忘れられない一本」を語る人気コーナー。俳優・室井滋さんが明かす「思い出の映画」とは？【画像】室井滋さんが語る“忘れられない映画”の名シーン室井滋さん◆◆◆早稲田生の憩いの場だった和風シアター早稲田の貧乏学生だった頃、私はミニシアター通いが常でした。特にオールナイト上映は、ドッサリ映画を観たい私達若者にとってはお正月の福袋みたいに価値がありました。だって