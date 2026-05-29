俳優・舘ひろしファンには更に楽しいポイントが満載の映画が6月19日に公開される。それが「免許返納!?」だ。冒頭から若かりし頃の本人のようなシーンもあれば、ハーレーに乗ってショットガンというワードが飛び出す。これは人気ドラマ「あぶない刑事」で舘ひろしが演じたタカそのものだし、主人公の南條弘の事務所には「あぶない刑事」はもちろん、「皮ジャン反抗族」など過去の出演作のポスター