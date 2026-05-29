SNSで知り合った相手からウソの投資話を持ちかけられ、北九州市の63歳の女性が、1億2000万円相当の暗号資産をだまし取られました。警察によりますと、ことし2月、北九州市の63歳の女性が、SNS上で株式投資に関する投稿を見つけてコメントしたところ、担当者を名乗る相手らとメッセージのやりとりが始まりました。女性は相手から「投資すれば利益を得ることができる」などと伝えられ、投資名目などで、2月から5月にかけて、現