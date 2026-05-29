小学3年生の時に出会ったダンスの先生と、20年近い時を経て結婚したJURIさん（28）。26歳年上の夫との馴れ初めには、3度にわたる"偶然の再会"があった。そして21歳でシングルマザーだった彼女が再婚を決意するまでには、波乱に満ちた背景があった。【画像】「年子が5人で7人家族」小3で出会った“26歳上の先生”と再婚したJURIさんと夫・たかひこさんの家族写真を見るJURIさんJURIさんが夫・たかひこさんと初めて会ったのは、