反基地団体の抗議船が転覆し、女子生徒らが死亡した事故から2カ月余り。文科省は同志社国際高校を教育基本法違反と認定した。しかし、問題の深刻さはそれだけに留まらない。反基地団体の内実を徹底取材したところ――。【写真】この記事の写真を見る（5枚）政治的中立性を理由に違反認定したのは初めて文科省は5月22日、名護市辺野古沖で3月16日、研修旅行中の同志社国際高校（京都）の生徒が乗る2隻の船が転覆し、同校2年生だ