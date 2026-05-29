鈴木彩艶はチームに合流した北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は5月29日、千葉県内で、31日のアイスランド戦（国立競技場）に向けて練習を行った。この日からGK鈴木彩艶（パルマ）ら10人が合流し、26人が揃った。鈴木は「本当にワールドカップモードがスタートしたなというような感じです」と意気込んだ。自身初のW杯メンバーに選出された鈴木は、背番号1をつけて臨む。「（メンバー発表は）自宅で見ていました。1番