発売10周年を迎えた、全国発売中のチョコビスケット『サク山チョコ次郎』が、アニメ化することが29日、発表された。【写真】イラストもかわいい『サク山チョコ次郎なのに！？たまごパン』主人公は、商品のメインキャラクターであり、チョコデール山に住む食いしん坊な珍獣・チョコジロー。人間と仲良くなりたい気持ちから、「サク山チョコ次郎」と名乗り、人間の真似をするようになった。そんなチョコジローのもとにやってきた