〈阿部慎之助「娘、息子、妻との関係」「巨人が問題視したアイドル女優との泥沼不倫＆音声」《文春が報じた「巨人軍監督逮捕事件の裏側」》〉から続く2026年5月25日、東京都渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして、警視庁渋谷署に現行犯逮捕された読売ジャイアンツ・阿部慎之助監督。阿部監督は容疑を認め、翌26日未明に釈放されるも、開幕からわずか2カ月での電撃辞任となった。阿部は一体、どんな指導者だったのか