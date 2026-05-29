◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-DeNA（29日、ベルーナドーム）西武の桑原将志選手が29日、前日ミスで交代となった長谷川信哉選手について語りました。長谷川選手は前日のヤクルト戦、ホームランを放つなど2安打をマークする活躍を見せました。しかし7回の第3打席、レフトへ放った打球をサンタナ選手がダイビングでキャッチを狙いますが惜しくもとれず、しかし長谷川選手はキャッチしたと思い込み、ヒットにもかかわらずベンチへ戻り