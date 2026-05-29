〈《逮捕＆電撃辞任》原辰徳前監督が苦言「芸がなさすぎ」、目立ったネガティブ発言…巨人監督・阿部慎之助“3年目の苦悩”〉から続く5月25日夜、東京都内の自宅で長女（18）に暴行を加えたとして、現行犯逮捕された読売ジャイアンツ・阿部慎之助監督。その翌日に電撃辞任となった阿部は一体、どんな監督だったのか。現在配信中の「週刊文春 電子版」および28日（木）発売の「週刊文春」記事の一部を抜粋してお届けする。“アメ