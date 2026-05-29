男性6人組「GENERATIONS」の中務裕太（33）と男性7人組「BALLISTIKBOYZ」の奥田力也（26）が29日、東京・中目黒のEXPGSTUDIOTOKYOで開催されたダンス上達支援アプリ「AIDANCELABSupportedbySoftBank」のローンチ記念イベントに出席した。同アプリはLDHとソフトバンク株式会社が共同で開発。骨格推定機能と生成AIを活用し、ダンススキルの向上を支援する。アプリではユーザーがダンス動画を撮影すると、お手