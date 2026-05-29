“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物を使用した罪で有罪判決を受けた元広島カープの羽月隆太郎被告。「私を含め6人が購入した」と28日夜に生配信で語り、波紋が広がっています。元広島カープ・羽月隆太郎被告：期待や応援を裏切ってしまった自分自身の情けなさを痛感しています。応援してくださったみなさんに、こんな形で終わりを迎えることに申し訳なく思っています。ゾンビたばこと呼ばれる指定薬物を使用した罪で、5月に有罪判