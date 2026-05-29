「Aはすごく優しい子で、日をまたいで帰ってきたことがないくらいマジメだった。でも、高校でBと出会って変わってしまった」【画像】小学校の卒業アルバムと笑顔で子どもを抱く竹前容疑者（竹前容疑者のSNSより）計6人が逮捕された栃木強盗殺人事件。逮捕された高校生Aの兄が、その胸の内を明かした――。田園地帯が広がる栃木県上三川町。5月14日午前、のどかな町に異変が起きた。いつものように農作業をしていたという男性が