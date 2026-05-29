東京都庁＝東京都新宿区東京都の小池百合子知事は29日の定例記者会見で、中東情勢悪化により、原材料の価格高騰といった影響を受ける中小企業の資金繰り支援などを盛り込んだ補正予算案を発表した。規模は計542億円で、6月の都議会定例会に提出する。融資要件の緩和など、中小企業の経営安定に向けた取り組みに136億円を計上。石油依存から脱却するために、新たな技術開発に取り組む事業者を支援する。小池氏は「エネルギー構