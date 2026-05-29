【キーウ共同】ルーマニア東部の集合住宅にロシアの無人機が墜落したことを受け、ウクライナのシビハ外相は29日「ロシアが欧州全体に真の脅威をもたらしていることを改めて証明した」とX（旧ツイッター）で非難した。