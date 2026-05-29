豊田自動織機の本社＝愛知県刈谷市東京証券取引所プライム市場で29日、トヨタ自動車の源流企業である豊田自動織機の株式の最後となる取引が行われた。トヨタグループによる非公開化計画に伴い、6月1日に上場廃止となり、77年にわたる上場の歴史に幕を下ろす。経営を短期的な業績評価に左右されにくくし、中長期的な視点で物流自動化など重点分野に投資して成長を図る。最終取引日の29日の終値は前日と同じ2万450円。豊田織機は