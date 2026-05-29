【ワシントン＝坂本幸信】ベッセント米財務長官は２８日の記者会見で、トランプ大統領の肖像が入った２５０ドル紙幣の発行を準備していると明らかにした。建国２５０周年記念の一環としている。法律上は存命中の人物を紙幣に描くことはできないが、与党の共和党議員が発行を可能にする法案を提出しており、可決に備え作業を進めているという。ベッセント氏は会見で、「全ては議会に委ねられている」と述べた上で、「準備は進め