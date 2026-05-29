ラグビーのリーグワン1部プレーオフ準決勝を前に、記者会見する埼玉の坂手（右）と金沢ヘッドコーチ＝29日、埼玉県熊谷市ラグビーのリーグワン1部プレーオフ準決勝（東京・秩父宮ラグビー場）で31日に対戦するレギュラーシーズン（RS）2位の埼玉と3位東京ベイがオンラインで記者会見し、埼玉のフッカー坂手主将は「スタートのところで受けたら絶対に駄目。自分たちから仕掛けていく」と決意を示した。昨季準決勝は同じ顔合わせ