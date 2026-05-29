モデルの長谷川理恵（52）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「人生のお師匠」との懐かしいショットを公開した。28日の投稿で1991年の東京国際女子マラソンを制した谷川真理さんと食事するショットを披露し、「私のマラソンのお師匠」と紹介。この日は「谷川真理さんから送られてきた写真」としてホノルルマラソンで谷川さんから励まされるレース中の写真を投稿した。2000年代前半から東京国際女子マラソン出場を目標に