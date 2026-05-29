俳優の野呂佳代が、2020年に結婚した夫との夫婦生活について語った。【映像】グーフィーの帽子をかぶった夫野呂は、5月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。番組では、野呂の両親や弟家族たちと夫妻でディズニーリゾートに出かけた際の様子が披露された。グーフィーの帽子を被り楽し写真に収まる夫の姿をみて、黒柳が「いい方？」と質問。野呂が「いい方だと思います」と答えると、黒柳は「よかったです