テレビ朝日系「まいにち大喜利＆賞レース」が２７日に放送された。この日は、ベテラン芸人たちが集結し「Ｒ５０大喜利」を進行した。板尾創路、山田花子、ふかわりょうらが参戦。「『昔は良かったぞ』から始めて若者にマウントを取って下さい」のお題に、花子は「『カモ〜ン」でマンション買えた」と回答した。花子が、自身の一発ギャグ「カモ〜ン」で一世風靡したことを振り返ると、板尾は「カモ〜ン御殿！」と感心。花子