ナインティナイン岡村隆史（55）が28日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に生出演。ナイツ塙宣之のゴシップのネタ元にツッコミを入れた。岡村は塙やサンドウィッチマン伊達みきおらが参加した「第2回ゴシップ会」の話題を熱く展開。「塙くんのニュースソースが、丸山ゴンザレスやねん」と打ち明けた。その上で「自分の足で探してへんやん、みたいな。ホンマの都市伝説クラスで。囲