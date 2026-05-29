犬からのしつこい「おねだり」への適切な対応とは？ 愛犬からキラキラした瞳で見つめられると、つい甘やかしたくなりますよね。また、しつこく吠える愛犬に折れてしまうこともあるでしょう。 しかし、よかれと思った対応がおねだりを助長してしまうことも少なくありません。ここでは、犬からのしつこい「おねだり」への適切な対応をご紹介します。 目を合わせない 犬にとって視線を合わせることは、コミュニケ