体調が悪そうなシベリアンハスキーの秘密とは…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で59万回4000再生を突破し「達成感に満ちてて草」「一仕事終えて整ってるw」「職人の顔してますね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、なぜかグッタリしていた大型犬→『具合が悪いのかな』と、後ろを見てみたら…『衝撃的な光景』】 ぐったりする犬 Instagramアカウント「siberianhusky_takoyaki