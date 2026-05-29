ワンコがなぜか窓際から動かないので、不思議に思って様子を見てみたら…？まさかの光景とワンコの表情に、思わず笑ってしまう人が続出しています。 【動画：『やけに犬が静かだな』と思い、ふと見てみた結果→窓際でカーテンを…まさかの『悲惨な光景』と『謎の表情』】 ワンコにハプニング発生 TikTokアカウント「daikichizm」に投稿されたのは、元野犬の「アルウィン」くんに思わぬハプニングが起こった時の様子