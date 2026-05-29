国が5年ごとに行う国勢調査で、愛知県の人口が戦後初めて減少に転じました。5月29日に発表された国勢調査の速報値で、2025年10月1日時点の愛知県の人口は744万9403人で、前回の調査から1.2％減少しました。県内54の市町村のうち、名古屋市や長久手市、東郷町など10の市と町で人口が増えたものの、豊橋市、一宮市など中規模の市でも人口流出が進みました。国勢調査で愛知県の人口が減少するのは戦後初めてです。岐阜県の