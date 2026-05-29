トヨタ自動車が、次世代のEV＝電気自動車の開発を断念すると発表しました。トヨタは、来年半ばから愛知県の田原工場で生産を始める計画だった、レクサスブランドのクーペ「LF－ZC」の開発を断念したことを明らかにしました。3年前のジャパンモビリティショーでコンセプトモデルが公開された「LF－ZC」は、航続距離およそ1000キロを想定したEV戦略の中核を担うモデルとされていました。世界的なEV