全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋のおでん店『日本橋お多幸（たこう）本店』です。真っ黒シミシミの「東京おでん」は奥深い味わいお多幸といえば、真っ黒な濃口醤油のツユが特徴の「東京おでん」。カウンターに陣取れば、四角いおでん鍋にさまざまなタネがクツクツしているのが壮観だ。創業は大正12年。継ぎ足し続けられたそのツユは、素材の旨みが溶け込んで