EURO2008、2010年W杯、EURO2012。メジャートーナメント３連覇以来、優勝から遠ざかっていたスペイン代表だが、EURO2024を制し、今回の北中米W杯は再び連覇を懸けて臨む大会だ。“無敵艦隊”の航海に大きな注目が集まるなか、ロドリ（マンチェスター・シティ）が国際サッカー連盟のインタビューに対応。来月に30歳の誕生日を迎えるスペイン代表MFは、アンドレス・イニエスタがV弾を挙げた、16年前の南アフリカ大会を振り返り、興